Doctorul Virgil Musta: Este foarte probabil să ne confruntăm cu al doilea val al pandemiei Este foarte probabil sa ne confruntam cu al doilea val al pandemiei, spune medicul infecționist Virgil Musta. Potrivit acestuia, Romania este in faza in care nu atat focarele produc noi imbolnaviri, ci transmiterea comunitara. Intrebat, miercuri, la Antena 3, despre raportarea de miercuri, Musta a spus ca cifra este ingrijoratoare. „Suntem in continuare in faza […] Articolul Doctorul Virgil Musta: Este foarte probabil sa ne confruntam cu al doilea val al pandemiei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

