- Considerat unul dintre cei mai buni specialiști ATI din lume, profesorul doctor Dorel Sandesc a fost desemnat de un juriu internațional „Medicul anului 2022” in cadrul Galei Romanian Healthcare Awards (RHA).

- In fața startului Revoluției din Decembrie 1989 de la Timișoara, regimul ceaușist a pus la cale un plan diabolic: sa orchestreze un razboi civil intre manifestanti si Garzile Patriotice din Oltenia.

- Fiica unui barbat de 54 de ani care a decedat la SCJU Craiova dupa ce a fost internat in Sectia de Cardiologie acuza personalul medical ca nu a recoltat probe pacientului „din lipsa de eprubete” si ca tatal sau nu a fost vazut de un medic specialist sau primar, ci numai de un rezident. Femeia a facut…

- Facultatea de Medicina și Clinica de Diabet a Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara au anunțat trecerea in neființa a intemeietorului școlii timișorene de diabet și fostului rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (in perioada 1979-1989).

- Din noiembrie 2020, in mai puțin de un an, au ars patru secții ATI in care erau ingrijiți pacienții cu COVID: Piatra Neamț, „Matei Balș”, Constanța și Ploiești. In dosarele penale deschise de procurori nu exista niciun inculpat, iar anchetele bat pasul pe loc, in așteptarea unor rapoarte de expertiza.…