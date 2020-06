Doctorul Riza, găsit spânzurat Doctorul Mugur Riza, care a lucrat in cadrul Spitalului Județean Clinic de Urgența Craiova, și-ar fi pus capat zilelor, ieri-dimineața, fiind gasit spanzurat intr-o anexa gospodareasca din locuința sa. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, ieri, in jurul orei 14.30, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Melinesti au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit spanzurat in locuinta pe care o detine pe raza localitatii Floresti. Ieri-dimineata, doctorul Riza s-ar fi deplasat singur la locuința din respectiva localitate, iar pentru ca nu a mai raspuns… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

