- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a spus ca diagnosticarea Arhiepiscopului Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, cu coronavirus este legata de „focarul Suceava”.

- Un numar de 41 de persoane de la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice din Racari, Dambovița, au fost depistate cu COVID-19, a anunțat, vineri, președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, potrivit Mediafax.

- Coronavirusul poate duce la complicații care cauzeaza decesul. Cele mai predispuse la complicații precum stopul cardiorespirator sau pneumonia bilaterala atipica sunt persoanele cu varste peste 65 de ani și cei care au suferințe cardiorespiratorii, pulmonare, diabet, hipertensiune arteriala sau boli…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și Reprezentantul Romaniei la OMS a transmis mai multe mesaje in cadrul intervenției la postul tv, Digi24, referitoare la coronavirus.

- Alexandru Rafila, seful Societatii Romane de Microbiologie, se asteapta ca pandemia generata de virusul SARS-Cov-4 sa dureze doi ani, cu o scadere a ratei de transmitere in anul viitor. Rafila spune ca raman importante masurile de distantare sociala si de respectare a igienei.

- Un anunț de maxima importanța pentru romani, o estimare venita de la Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie. In direct la Digi24, acesta a precizat cand ar fi posibila in țara noastra o relaxare a restricțiilor de libera circulație a...

- Cap Limpede, stiri adevarate: In cateva saptamani, incepe testarea in Romania a unui medicament pentru COVID-19 facut de o companie americana, a anuntat Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, reprezentantul Romaniei la OMS. Medicamentul care urmeaza sa fie testat in Romania…

- Romania se pregatește de scenariul al doilea, cu zeci de cazuri de persoane infectate cu coronavirus (coVID-19). Pentru a preveni extinderea bolii in comunitate, autoritațile iau masuri, iar din punct de vedere medical sunt pregatite mai multe paturi in spitalele din țara. ”Pregatim scenariul de pe…