Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Papei Francisc, Fabrizio Soccorsi, s-a infectat cu SARS-CoV-2 și a murit, scrie Vatican News. Doctorul avea 78 de ani. Fabrizio Soccorsi, medicul Papei Francisc, avea 78 de ani și a fost internat, din 26 decembrie, intr-un spital din Roma pentru o boala oncologica. Citește…

- Fotograful timișorean Liviu Tulbure a murit dupa infectarea cu covid19. El era fotograful Muzeului de Arta din Timișoara și unul dintre cei mai cunoscuți artiști fotografi banațeni.Liviu Tulbure a pierdut lupta cu boala COVID. Avea 62 de ani. Fotograful se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase…

- A murit legendarul pianist Fou Ts'ong, dupa ce s-a infectat cu Sars Cov-2. Artistul avea 86 de ani. Fou Ts'ong, unul dintre primii pianiști de origine chineza care au obținut faima internaționala, a murit la varsta de 86 de ani dupa ce s-a imbolnavit de Covid-19, conform BBC, potrivit mediafax.ro.…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” anunța ca de la debutul pandemiei și pana in prezent s-au imbolnavit 10.000 de lucratori din sanatate. ”Dintre ei, 68 au decedat la datorie. O rata de 6,8 decedați la mia de lucratori. Este cea mai mare rata de deces in randul grupei de varsta specifica lucratorilor…

- Un politist de 34 de ani din Brasov a murit dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Reprezentantii IPJ Brasov au confirmat decesul tânarului politist. Politistul Marian Godina, coleg cu politistul decedat în cadrul IPJ…

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea, Daniel-Gheorghe Popa, a murit dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid-19 și internat intr-un spital din București, scrie hotnews, citand Mediafax. Conform surselor locale citate, colonelul Daniel-Gheorghe Popa a murit astazi, intr-un spital…

- Un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat vineri, in timp ce astepta sa fie transferat intr-o sectie de Terapie Intensiva dintr-un alt spital, a declarat vineri directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP)…

- Liderul ProRomania Victor Ponta il acuza pe premierul Ludovic Orban ca este vinovat moral de moartea primarului PNL din Calarasi, Daniel Dragulin, pentru ca a insistat pentru organizarea alegerilor locale. Dragulin a murit infectat cu coronavirus. ”Primarul din Calarasi a fost omorat de Ludovic Orban,…