- Vera Jourova, comisarul european pentru justitie, cere guvernului Romaniei sa reconsidere legislatia recenta privind sistemul judiciar, informeaza DPA, care preia un interviu publicat luni de ziarul Die Welt, potrivit Agerpres. Jourova a apreciat ca legile respective ameninta independenta judecatorilor,…

- Michele Ramis si Cord Meier-Klodt, ambasadorii Frantei, respectiv Germaniei la Bucuresti, sfatuiesc România sa renunte la luptele interne si sa profite de oportunitatile care îi vor fi oferite odata cu preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene,

- La fi nalul saptamanii trecute medicul Monica Pop, directorul Spitalului de Oftalmologie din Bucuresti, a primit vestea ca dosarul sau de la DNA a fost clasat. Stirea ar putea fi una pierduta undeva intr-o coloana de ziar daca nu ne-am aminti cum au inceput problemele doctorului Pop cu procurorii si…

- Specialiștii atrag atenția ca, in condițiile in care se va menține trendul actual, boala pulmonara cronica obstructiva va ajunge a treia cauza de deces in cel mult 12 ani. La finele saptamanii trecute a avut loc, la București, cea de-a șaptea ediție a conferinței „Managementul Bolilor Pulmonare”,…

- Numarul firmelor radiate a crescut, in primele patru luni din 2018, cu 4,91%, comparativ cu perioada similara din 2017, ajungand la 28.787, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Laura Codruta Kovesi rupe tacerea dupa decizia CCR. Sefa DNA, interviu pentru…

- La 9 ani de la premiera filmului ”Francesca”, pelicula ce o are in rolul principal pe Monica Birladeanu, regizorul Bobby Paunescu a facut declarații uluitoare cu privire la impactul in societate pe care l-a avut lung metrajul lansat in anul 2007.(Cele mai bune oferte laptopuri) In urma cu cateva zile,…

- Caz șocant in Capitala! O familie intreaga a fost distrusa, dupa ce au mers la un fast-food aflat in zona Vergului din București ca sa manance shaorma. Copilul a murit, iar parinții sai au orbit dupa ce au ingerat shaorma in care se afla o substanța otravitoare. Totul a inceput miercuri seara, atunci…

- Ministerul Afacerilor externe a reacționat, dupa ce Palestina și-a chemat, pentru consultari, ambasadorul de la București și spune este necesara evitarea acțiunilor care pot compromite procesul de pace, reiterand poziția principala a Romaniei privind soluția existenței statelor Israel și Palestina,…