PRO Romania definitiveaza, in aceste zile, lista cu care se va prezenta in alegerile pentru Consiliul Județean Alba. Printre cei nominalizați se numara, printre alții, nu neaparat in aceasta ordine, Horațiu Florea, Catalin Camarașan, Liviu Rusu, Darius Cordea, Sorin Vasile, Mircea Leahu, Nicolae Varciu sau Dragomir Morcan. Lista va fi deschisa, cu siguranța, de doctorul Mircea Frențiu, una dintre personalitațile cu notorietate și credibilitate in randul cetațenilor județului. „Pentru mine este onoare sa fiu pe prima poziție a listei PRO Romania la Consiliul Județean. Imi asum, in baza experienței…