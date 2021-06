Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgența de Boli Cardiovasculare și Transplant din Targu Mureș, prof. univ. dr. Horațiu Suciu, a fost ales, in aceasta seara, in funcția de președinte al Partidului Național Liberal Targu Mureș, cu 135 de voturi. In competiția electorala,…

- In cadrul organizației PNL de la Targu Mureș s-a dat o batalie foarte interesanta și cu implicații majore in perspectiva Congresului PNL, care va avea loc in aceasta toamna. In competiție au intrat actualul lider al PNL Targu Mureș, deputatul Ervin Molnar, și prof. univ. dr. Horațiu Suciu,…

- Șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, prof. univ. dr. Horațiu Suciu, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal (PNL) Targu Mureș. Anunțul a fost facut miercuri,…

- Avocatul Ciprian Dobre, fost deputat si fost lider al PNL Mures, si doctorul Horatiu Suciu, seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, si-au anuntat, miercuri, candidatura la conducerea filialei judetene…

- Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, Horatiu Suciu, a declarat sambata, 29 mai, ca Institutul a reusit efectuarea celui de-al doilea transplant cardiac din Romania din acest an si de dupa declansarea…

