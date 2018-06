Stiri pe aceeasi tema

- Nepoata ministrului Sanatații, Sorina Pintea, a fost gasita fara suflare in casa. Aceasta avea doar 27 de ani. Potrivit anchetatorilor, nu prezenta urme de violența pe corp și ar putea fi vorba despre o sinucidere. Tanara era angajata la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Baia Mare…

- De la prima medalie moderna creata la inceputul secolului XV de artistul italian Pisanello si pana in vremurile noastre, aceasta distinctie pastreaza simbolistica unei recunoasteri si aprecieri a meritelor deosebite ale unei persoane pentru succesul inregistrat de a lungul carierei sau pentru excelenta…

- Motto: „Un sportiv adevarat este un cavaler in toate manifestarile vieții”. Liviu REBREANU (1885 – 1944), prozator și dramaturg roman La mijlocul lunii lui Florar, marți, 15 mai 2018, ne-a parasit Cristian ȚOPESCU, cel mai bun comentator de radio și de televiziune al Romaniei. Acesta a vazut lumina…

- In aceeasi zi in care un numar semnificativ de angajati din Sanatate au iesit in curtile spitalelor din Bucuresti si din tara, timp de doua ore, cat au fost in greva de avertisment, pentru a-si arata nemultumirea fata de plafonarea sporurilor, Sorina Pintea da, practic, si testul motiunii, in Parlament.…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, trage un semnal de alarma privind condițiile din Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova, acolo unde un bolnav de cancer și-a trait ultimele clipe inconjurat de medici dedicați, dar care sunt nevoiți sa se lupte zi de zi cu mediul precar și mizeria…

- S-a stins din viața singurul membru al Academiei Romane din zona Olteniei, in materia științelor juridice și fondatorul Facultații de Drept din Craiova – Ion Dogaru. Este cunoscut faptul ca Academia Romana este cel mai inalt for de știința și ...

- Specialistii spun ca acest ”criminal necunoscut” ar putea ucide milioane de oameni. In luna februarie, oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva pentru a lua in considerare un scenariu incredibil: omenirea la un pas de o epidemie de proportii planetare care…