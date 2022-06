Am, așa, o senzație ca nici voi – am fost in aceeași situație pana acum – nu prea știți ce e ala doctor de fantani, cum am scris eu, in titlu. Și, va intrebați, poate: cum doctor de fantani, ce, fantanile sunt oameni ca sa aiba nevoie de doctor? Ele au apa buna, cristalina, rece și atat. Ce doctor… Desigur, unde mai exista fantani, caci ele, din pacate, au disparut, ca sa zic așa, din peisajul mioritic. Cine sa mai aiba nevoie de ele, biete relicve din alte timpuri? Ei, bine, sunt in masura sa spulber orice urma de neștiința. Am vazut acum, cu ochii mei, cum ar veni, un doctor de fantani. A venit…