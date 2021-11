Stiri pe aceeasi tema

- Xavi Hernandez (41 de ani) a fost prezentat azi de Barcelona ca noul antrenor al clubului, in fața a 10.000 de fani prezenți pe Camp Nou. Venit in locul lui Ronald Koeman, demis din cauza rezultatelor slabe, Xavi a vorbit la prezentarea despre planurile sale, situația clubului și cum se simte sa revina…

- Rasturnare de situație in cazul morții lui Petrica Mațu Stoian. Sora indragitului interpret de muzica populara a acceptat efectuarea autopsiei, dupa ce a aflat ca alte trei persoane au avut probleme in urma oxigenarii in exces la clinica privata, unde artistul a mers pentru recuperarea post Covid-19.

- Moartea lui Petrica Mațu Stoian a picat ca un trasnet pentru toata Romania, iar vestea ca marele artist a murit a indoliat țara. Ce spun medicii specialiști de terapia hiperbara, cea pe care regretatul cantareț a inceput-o inainte de deces.

- Moartea fulgeratoare a artistului Petrica Mațu Stoian a lasat multa durere in urma. Zeci de artiști au publicat mesaje in memoria interpretului. Laura Lavric și Emilia Dorobanțu, colegele de scena ale artistului au facut primele declarații pentru Antena Stars, dupa ce au aflat vestea tragica. Se pare…

- Constantin Enceanu, prietenul regretatului Petrica Mațu Stoian, este printre primii care a facut declarații dupa aflarea tragicei vești. Acesta este și cel mai bun prieten al regretatului artist.

- Barbatul care a gasit cadavrul fetiței langa cimitirul din Arad vorbește pentru prima data, dupa ce a facut descoperirea care a ingrozit o țara intreaga. Barbatul a gasit cadavrul unei fetițe la marginea unui cimitir din Arad. In aceste momente, oamenii legii audiaza mai mulți localnici in acest caz.…

- Alec Baldwin le-a spus paparazzilor ca nu are voie sa dea detalii despre ancheta in desfasurare privind focurile de arma trase pe platoul de filmare la „Rust”, insa a vorbit despre femeia care a murit, directorul de imagine Halyna Hutchins. Intr-o inregistrare video publicata pe site-ul TMZ,…

- Vestea tragica potrivit careia Petrica Cercel a trecut in neființa a indurerat o țara intreaga, dar mai ales colegii de breasla care au lucrat foarte mult timp cu regretatul artist. Acum, Narcisa Moisa și Adi de la Valcea au facut primele declarații la Antena Stars dupa pierderea lui Petrica Cercel,…