- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu va impune ''carantina nationala'' in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in Statele Unite in ultimele saptamani, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina nationala totala.…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu va impune „izolare naționala” în ciuda reapariției pandemiei Covid-19 în Statele Unite în ultimele saptamâni, potrivit AFP."Nicio împrejurare nu ar putea justifica în ochii mei un blocaj…

- Cei de la PSD susțin ca modelul asumat de premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a eșuat in combaterea pandemiei, de aceea solicita demisia celor doi. Citește și: Circulara in Guvern: demnitarii și funcționarii se baga in fața la vaccinarea impotriva Covid-19/ DOCUMENT…

- Biden a mai spus ca liderii de afaceri si de sindicat au semnalat dorinta de a coopera pentru a reface economia americana afectata de pandemie, insa a subliniat ca mai intai este nevoie ca pandemia de COVID-19 sa fie adusa sub control si a cerut Congresului sa adopte programul de masuri de sustinere.…

- Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut un apel luni pentru continuarea luptei impotriva Covid-19, avertizand ca, desi ne-am saturat sa luptam impotriva pandemiei, virusul „nu s-a saturat de noi”, potrivit France24.„S-ar putea spune ca ne-am saturat de COVID-19. Dar el nu s-a saturat de noi”,…

- Joe Biden, presedintele ales al Statelor Unite, a anuntat luni crearea unui grup operational format din experti medicali ce va fi insarcinat cu dezvoltarea unui plan pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, relateaza dpa. "Gestionarea pandemiei de COVID-19 este una dintre cele mai importante…

- Klaus Iohannis susține ca actuala majoritate parlamentara este ilegitima. Președintele opteaza in continuare pentru organizarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie, chiar daca numarul cazurilor Covid-19 din Romania este in creștere. „Vreau sa fie de la bun inceput clar: am observat ca unii politicieni…

- Președintele SUA a fost infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, spre prima dezbatere cu contracandidatul sau, Joe Biden, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri, diagnosticat, marți, cu Covid-19, scrie presa americana. Consilierul lui Trump, dar și mai…