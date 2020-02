Stiri pe aceeasi tema

- Pe zi ce trece, numarul oamenilor care mor in China din cauza noului coronavirus crește tot mai mult. Vineri, intr-o singura zi, au murit 86 de pacienți in Wuhan, au anunțat autoritațile medicale chineze. Cu o zi inainte, fusesera 69 de morți in 24 de ore. Numarul total al oamenilor care au murit in…

- Liderii de frunte ai Partidului Comunist Chinez au recunoscut ca au existat „lacune si dificultati”in ceea ce priveste modul de gestionare a cazurilor de contaminare cu coronavirus care au pornit de la o piata de fructe de mare din Wuhan, relateaza BBC si AFP.

- Imagini cu personal medical care isi improvizeaza echipament de protectie din saci de gunoi, dormind in spitale, plangand de frustrare si epuizare au dominat retelele de socializare din China in ultimele doua saptamani, au produs emotie si multe provizii au fost donate. Un video postat de Beijing News duminica…

- Rata de mortalitate, nivelul de transmisie, momentul în care un bolnav devine contagios, perioada de incubație: numeroase necunoscute împiedica înca determinarea impactului mondial al epidemiei pornite din China și provocata de un nou coronavirus, scrie AFP. Care este rata…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca un roman care se afla in Wuhan, China, cere sa fie repatriat, potrivit Mediafax.El a contactat autoritatile și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania.Alti doi romani se afla in provincia Hubei. Ei sunt in contact permanent cu ambasada Romaniei…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, a anuntat guvernul…

- Frata pregateste o evacuare aeriana a cetatenilor francezi de la Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului din China, anunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, potrivit news.ro.Document care ar putea starni revolta SUA: UE inasprește regulile pentru a proteja…

- China recurge la mijloace mari impotriva virusului care a inceput sa se raspandeasca in restul lumii, punand de facto in carantina, incepand de joi, metropola Wuhan, aflata in centrul epidemiei, si un oras vecin, relateaza AFP.