- Un spital din China este acuzat ca le-a forțat pe doctorițe sa se rada in cap pentru a-și arata hotararea de a intra in lupta impotriva coronavirusului, inainte de a fi trimise in Wuhan pentru a-i ingriji pe pacienții bolnavi.

- Autoritatile promiteau in urma cu doar doua saptamani ca in cele doua spitale de la Wuhan vor fi tratati 2.600 de pacienti, dar pe cat de rapid au fost ele construite, dupa cum ni se arata in imaginile venite dinspre China, pe atat de greu sunt ele de umplut, in ciuda faptului ca numarul imbolnavirilor…

- Bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a ajuns la 563 in China, iar experții in domeniul sanatații se pregatesc de o reuniune care va avea loc la Geneva, saptamana viitoare, in incercarea de a dezvolta un vaccin care sa combata infecția, scrie Guardian, potrivit Hotnews. Autoritațile din China au…

- Ministerul Sanatatii a dispus luarea unor masuri preventive in legatura cu preintampinarea pericolului generat de noul coronavirus (2019 nCov) aparut in orasul Wuhan din China. Masurile se vor aplica la spitalul din Lugoj, dar si la cabinete. Astfel s-a dispus informarea medicilor de familie, a unitatilor…

- Un focar de coronavirus care a debutat in orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, a provocat pana in prezent decesul a 41 de persoane si a infectat peste 1.300. Spitalele sunt atat de pline incat medicii sunt nevoiți sa poarte scutece pentru a nu fi nevoiți sa mearga la toaleta. Situația este alarmanta,…

- Panica și disperare in Wuhan, punctul zero al epidemiei cu coronavirus. Spitalele sunt supraaglomerate, pacienții zac pe jos in unitațile medicale, iar garile sunt pazite de soldați inarmați cu arme automate, așa cum se poate observa in mai multe inregistrari video aparute pe Twitter, a caror veridicitate…

- Epidemia de coronavirus din China a creat panica și disperarein orașele din toata țara și mai ales in metropola Wuhan unde este punctul zeroal epidemiei.Pe rețelele de socializare au aparut mai multe imagini spitalesupraaglomerate și pacienți care zac pe jos așteptand sa primeasca ingrijirimedicale.…

- Spitatele din Wuhan erau joi copleșite de catre pacienți neliniștiți în timp ce autoritațile au închis rețelele de transport din orașul chinez într-o încercare de a limita raspândirea coronavirusului care a alertat lumea întreaga, relateaza Reuters. Închiderea…