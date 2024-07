Stiri pe aceeasi tema

- Mama baiatului violat de Kristof Lajos, supranumit „antrenorul de genii” si retinut sambata dupa ce a fost prins in flagarnt violandu-l pe minorul in varsta de 14 ani, ca acesta ii trimitea foarte multe mesaje baiatului si il suna, ca ii repeta frecvent copilului ca e mai important sa petreaca timp…

- Unul dintre principalii suspecti in cazul crimei de la Braila, unde o femeie, medic stomatolog, a fost ucisa chiar in propriul cabinet a fost dus la audieri. Barbatul a fost retinut si se afla acum in fata procurorilor. Sunt patru zile de cand anchetatorii aduna probe, audiaza martori, verifica imagini.…

- Descoperirea macabra a fost facuta de soțul Marinei Gavril, in cabinetul stomatologic situat la parterul unui bloc din Braila. Femeia a fost gasita prabușita in camera unde se aflau instrumentele medicale. Medicul stomatolog, in varsta de 41 de ani, zacea intr-o balta de sange, avand multiple rani la…

- O femeie de numai 41 ani a fost ucisa cu multiple lovituri de cuțit seara trecuta in propriul cabinet medical. Este vorba despre Marina Gavril, un cunoscut medic stomatolog din Braila. Aceasta s-a mutat acum cațiva ani din Republica Moldova și și-a intemeiat o familie in Romania și a deschis un cabinet…

- Un tanar a devenit „campion” al hoților din Iași, dupa ce a dat 9 spargeri in 90 de minute. Barbatul a ieșit la „munca” cu aceleași haine pe care le purta in fotografiile de profil de pe Facebook și TikTok, lucru care i-a ajutat pe anchetatori sa-l identifice mai ușor. Ulterior, alte 5 firme l-au […]…

- A curs cu ironii pe pagina de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a postat un nou mesaj prin care felicita echipa naționala de fotbal pentru calificarea in optimile Euro 2024. Romania s-a calificat de pe primul loc in grupa, dupa ce a terminat la egalitate, scor 1-1, partida cu Slovacia.…

- Guvernul german va finanța achiziționarea a inca 14 vehicule Piranha pentru Armata Republicii Moldova. Anunțul a fost facut vineri de catre ministrul german al Apararii Boris Pistorius, aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, pentru predarea unui lot de asistența medicala din partea Germaniei. „Susținem…

- Adrian Vigheciu, actual consilier in cadrul Consiliului General al Municipiului București din partea Partidului Social Democrat, și-a depus luni candidatura pentru postul de primar al Sectorului 5. Acesta este susținut de alianța PSD-PNL. Pe pagina sa personala de Facebook, Adrian Vigheciu a precizat…