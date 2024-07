Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de numai 41 ani a fost ucisa cu multiple lovituri de cuțit seara trecuta in propriul cabinet medical. Este vorba despre Marina Gavril, un cunoscut medic stomatolog din Braila. Aceasta s-a mutat acum cațiva ani din Republica Moldova și și-a intemeiat o familie in Romania și a deschis un cabinet…

- Caz șocant petrecut un hotel din Sectorul 6 București! O adolescenta in varsta de 17 ani și un tanar in varsta de 24 de ani, ambii din Dambovița, au fost gasiți morți in camera unitații hoteliere. Se pare ca tanarul ar fi de fel din orașul Racari. Ipoteza anchetatorilor este una infioratoare. Din primele…

- Doi tineri au fost gasiți decedați, joi, 27 iunie, intr-o camera de hotel din Sectorul 6 al Capitalei, de catre personalul unitații de cazare. Barbatul ar fi ucis-o pe adolescenta cu cinci lovituri de cuțit in gat și torace. Ulterior, s-a sinucis.

- Crima in comuna buzoiana Smeeni. O femeie in varsta de 70 de ani a fost ucisa, astazi, de un vecin, pe fondul unor neințelegeri pornite de la un conflict mai vechi. Potrivit unor surse din localitate, crima ar fi avut loc astazi, dupa orele pranzului. Victima, o femeie de 70 de ani, din satul Calțuna,…