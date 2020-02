Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Un copil de 8 ani, aflat in moarte cerebrala dupa ce a fost implicat intr-un accident in localitatea Camarașu, judetul Cluj, a salvat alte trei vieti. Familia acestuia a fost de acord cu donarea de organe, astfel incat rinichii au fost tranplantati unor copii la Cluj, iar ficatul va ajunge…

- Ziarul Unirea FOTO| Intalnire INDUIOȘATOARE a unui copilaș din Alba cu cei care l-au salvat: Cum salveaza eroii de la ISU vieți și in timpul liber Intalnire INDUIOȘATOARE a unui copilaș din Alba cu cei care l-au salvat: Cum salveaza eroii de la ISU vieți și in timpul liber Intalnire ... FOTO| Intalnire…

- Moartea unui copil de numai zece ani a dat sanse la viata altor cinci copii. Familia a acceptat sa doneze organele fiului lor, intrat in moarte cerebrala la Iasi, dupa ce i s-a rupt un vas de sange de la creier.

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii (MS) au transmis, dupa moartea medicului chirurg prof. dr. Vasile Candea, ca acesta a fost "o personalitate de prim rang in domeniul chirurgiei cardiovasculare, un profesionist desavarsit, dascal pentru mai multe generatii si medic iubit de pacientii sai, care…

- Un copil de doar 14 ani, din Chisinau, a salvat viata a trei persoane, devenind donator de organe. Despre acest caz, reprezentantii Agentiei Transplantului au povestit intr-o postare, pe Facebook. "Speranța pentru Viața la inceput de an, pe ambele maluri ale Prutului.

- In zorii Ajunului, o familie din Baia Mare a acceptat sa daruiasca viata pentru a salva alți pacienți aflati in suferinta pe listele de asteptare. Transplantul inseamna VIAȚA! La Spitalul Judetean de Urgenta „Dr Constantin Opris” Baia Mare a avut loc o noua prelevare de organe de la un donator de 67…

- Dupa un inceput sinuos, angiograful de la spitalul satmarean, operat de o echipa de specialiști 6/7 zile a dus la salvarea a peste 900 de persoane care sufera de boli cardiovasculare. Satmarenii, și nu numai, nu mai sunt nevoiți sa aleaga pentru proceduri moderne, centre de tradiție in domeniul Cardiologiei…

- MERITA FELICITAT… Un om simplu, cu peste 1.000 de interventii, a vazut in 27 de ani de activitate cat altii in 10 vieti, mai presus de orice, un om care a salvat zeci, poate chiar sute de vieti in activitatea sa. Colegii de la ISU Vaslui l-au sarbatorit, ieri, pe Costel Botezatu, un subofiter cu [...]