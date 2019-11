Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Romania a provocat un accident rutier extrem de grav in Germania, in urma caruia și-a ucis soția și fiul de 4 ani. Romanul de 20 de ani a provocat accidentul in apropiere de Dortmund, la finalul saptamanii trecute. Aflat la volanul unui autoturism de lux, tanarul a facut o depașire periculoasa,…

- Trei persoane au murit in urma furtunilor si inundatiilor care au afectat saptamana aceasta sudul Frantei, a anuntat joi Guvernul francez, citat de Reuters. Furtunile si ploile torentiale au afectat saptamana aceasta sudul Frantei provocand viituri indeajuns de puternice pentru ca mai…

- Calitatea slaba a aerului a provocat aproximativ 400.000 de decese premature in Europa in 2016, cel mai recent an din care sunt disponibile date, si aproape fiecare oras european locuit este expus la niveluri de poluare care le depasesc pe cele considerate sanatoase, conform unui

- Utilizatorii de trotinete electrice din Berlin se deplaseaza adeseori in stare de ebrietate si au provocat deja peste 60 de accidente, au anuntat reprezentantii Politiei locale, la trei luni dupa ce aceste mijloace de transport au fost autorizate sa circule pe strazile din

- Cele doua episoade de canicula care au afectat Franta in iunie si iulie 2019 au provocat 1.500 de decese, adica de 10 ori mai putine decat numarul de decese cauzate de canicula din 2003, a anuntat duminica ministrul sanatatii Agnes Buzyn, intr-o emisiune difuzata de France Inter si franceinfo, citata…

- Intensitatea uraganului Dorian a scazut in noaptea de luni spre marti, ciclonul aflat deasupra arhipelagului Bahamas fiind insotit de vanturi cu viteze de circa 205 km/h, au anuntat serviciile meteorologice americane, citate marti de AFP. Uraganul se mentine deasupra insulei Grand Bahama, iar locuitorii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Albita au descoperit, ascunsa asupra unui cetatean din Republica Moldova, o carte de identitate romaneasca falsa, care urma sa fie folosita in Germania.V.L., in varsta de 36 de ani, a vrut sa intre in tara ca pasager intr-un microbuz,…