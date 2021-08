Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Cluj-Napoca a fost retinut joi de politistii din Alba pentru ca ar fi eliberat mai multe adeverinte care atestau in fals vaccinarea efectiva la centrul de vaccinare din Ocna Mures a mai multor persoane care nu au fost imunizate in locatia respectiva. Politistii Serviciului de Investigare…

- In urma perchezițiilor care au avut loc azi, 5 august 2021, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru fals informatic, a fost ridicat un telefon mobil, o tableta și o unitate de calculator. O persoana a fost reținuta. La data de 5 august 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

