- Un ordin comun al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate blocheaza efectuarea dializei hepatice la Iași, pentru ca Spitalul "Parhon" folosește alte consumabile și alta aparatura decat cele prevazute pentru decontare.

- Medicii de familie din Gorj vor actiona in instanta Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate din cauza ca sunt platiti diferit fata de ceilalti medici din tara. Medicii gorjeni cer despagubiri intre 1-3 miliarde de lei vechi pentru fiecare cabinet....

Direcția de Sanatate publica a recepționat, deja, 17.760 de doze destinate vaccinarii gratuite a persoanelor din grupele de risc: cronici, copii si varstnici. Odata vaccinate, acestea dezvolta...

- FOTO – Arhiva Zilele acestea medicii de familie din județul Cluj primesc o noua tranșa de vaccin antigripal, scrie Radio Cluj. Direcția de Sanatate publica a recepționat, deja, 17.760 de doze destinate vaccinarii gratuite a persoanelor din grupele de risc: cronici, copii si varstnici. Odata vaccinate,…

- Deși cardul de sanatate a fost introdus in 2015, populația nu cunoaște inca multe dintre dedesubturile sistemului implementat in urma cu patru ani. Unii doljeni bat de multe ori drumul degeaba pana la Casa Județeana de Asigurari de Santatate (CAS) Dolj, pentru a depune cereri care nu sunt necesare.…

- Sase comune din judetul Vrancea nu mai au medic de familie de mai multi ani, iar la nivelul judetului ar mai fi nevoie de circa 50 de medici de familie, potrivit reprezentantilor Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Vrancea. ‘La nivelul judetului Vrancea, sase localitati nu au medic de familie in prezent.…

- Anchetatorii ieseni au reusit sa-i prinda pe suspectii in cazul uciderii unui padurar in zona padurii de la Slobozia, comuna Siretel. Acestia sunt doi baieti de 16, respectiv 17 ani, precum si tatal unuia dintre ei, un barbat in varsta de 50 de ani.

- Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate a majorat din aceasta luna plafonul de compensare a medicamentelor . Este vorba despre medicamentele cuprinse in sublista B. Furnizorii de servicii medicale care se afla in contract cu CJAS acorda compensare de 90- pentru medicamentele din aceasta lista. „Masura…