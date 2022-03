Stiri pe aceeasi tema

- Katerina Vlasenko, fratele si parintii sai au parasit Kievul cand armata rusa a inceput sa atace zonele rezidentiale. Adolescenta in varsta de 16 ani si-a aparat fratele de 8 ani, incasand 12 gloante.

- In Lituania, cațiva tineri au inceput un proiect de informare a rușilor cu privire la realitatea din Ucraina. Vorbitorii de limba rusa sunt rugați sa formeze la intamplare numere de Rusia și sa vorbeasca deschis despre invazie.

- Odata cu declanșarea conflictului ucrainean, televizunile din Rusia, mai ales cele apropiate de Kremlin, au dfuzat informații trunchiate. Celelalte medii de mass-media, fie au fost inchise de autoritați, fie au decis sa spuna adevarul, sau sa taca. Dar, intr-o mare de dezinformare și cenzura, apar anumite…

- Națiunile Unite spun ca aproape 500 de civili au fost uciși in razboiul din Ucraina, dar bilanțul real este probabil mult mai mare. Guvernul ucrainean vorbește despre mii. Cifrele sunt greu de adunat in zonele in care se duc lupte. Unul dintre cele mai puternic bombardate orașe este Harkov, care avea…

- In pofida temerilor privind iminenta unui atac rus si a faptului ca viata in orasul Odesa din Ucraina a fost data peste cap, soldatii care apara orasul-port si-au facut timp marti pentru a cumpara flori pentru prietenele si femeile din familiile lor cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, informeaza…

- Polițiștii și jandarmii suceveni au oferit flori ucrainencelor intalnite in trafic sub sloganul „Solidari cu Ucraina. Impreuna pentru mame și copii”. „De Ziua Internaționala a Femeii gandurile noastre se indreapta și catre mamele și copiii ucraineni. Astazi, de 8 martie, intr-o zi speciala in care este…

- Ziua de 8 martie este puternic umbrita de viitorul devenit dintr-odata incert și extrem de periculos pentru mamele și fiicele din Ucraina, transmite premierul Nicolae Ciuca, in mesajul sau cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii. „Femeile din intreaga lume reprezinta pentru noi simbolul vieții și…

- Președintele francez Emmanuel Macron va incerca sa evalueze daca președintele rus Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina atunci in cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc vineri, a declarat ministrul de externe al Franței, potrivit Reuters.