Doctorii, doborâţi de lupta cu coronavirusul. Imagini şocante cu medicii, prăbuşindu-se de epuizare VIDEO Medicul este filmat intr-un lift cascand si abia tinandu-se pe picioare. La un moment dat nu-l mai tin puterile si se prabuseste, ramanand inconstient timp de 5 minute. In urma cazaturii, doctorul si-a rupt cativa dinti si s-a lovit puternic la cap, dupa cum scrie presa chineza. De remarcat ca a doua zi medicul s-a intors din nou la munca, dupa ce a stat internat in spital peste noapte. De asemenea, un alt clip ne arata un alt doctor care se prabuseste, dupa 36 de ore de munca neintrerupta. 45. The #WuhanCoronavirus has been taxing to medical staff, to say the least. "Doctors… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

