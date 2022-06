Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei zile, medici ATI ai Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” consulta persoanele aflate in detenție in Penitenciarul Timișoara. „Echipa de medici e ampla; alaturi de specialiștii ATI – SCJUT s-au alaturat cei din Institutul de Boli Cardiovasculare, Spitalul Clinic Municipal…

- O echipa de medici chirurgi din cadrul Sectiei Clinice Chirurgie I a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta SCJU Targu Mures a reusit extirparea unei tumori gigantice, care avea un diametru de 35 de centimetri si aproximativ 12 kilograme, de la un pacient in varsta de 42 de ani.Potrivit unui comunicat…

- Campania de atragere de medici la Spitalul Județean de Urgența continua. Data de 27 mai este ultima in care se pot face inscrieri la un concurs, fiind vorba despre 5 posturi disponibile, din care doua pentru medici rezidenți in ultimul an pentru UPU și Oncologie, plus 3 posturi de medic specialist…

- Reputatul medic chirurg Horațiu Suciu a publicat sambata, 30 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un material video rezumativ despre un nou transplant de cord realizat la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Targu Mureș. "Prelevarea a inceput la ora 10 la Spitalul Sf Gheorghe.…

- Donatorul este un tanar de 17 ani aflat in moarte cerebrala in urma unui politraumatism puternic. Operația de prelevare a organelor a inceput de dimineața la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. La Institului Inimii din Targu Mureș, cordul va ajunge cu un elicopter SMURD, urmand sa fie…

- Consultatiile acordate de profesorul Suciu in premiera la Piatra-Neamt, la Antares Clinic, marti, 5 aprilie, constituie un posibil punct de inflexiune in destinul multor bolnavi grav de inima din judetul Neamt. Privilegiul de a discuta cu cel mai bun specialist roman in domeniul transplantului de inima…

