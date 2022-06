Doctoratul poate fi retras daca nu a ajuns in circuitul civil

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a decis, miercuri, cu majoritate de voturi, ca articolul din lege referitor la retragerea titlului de doctor este constitutional doar daca se refera la cel care „nu a intrat in circuitul civil si nu a produs efecte juridice”. „A admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis miercuri ca retragerea tittlului de doctor poate fi facuta doar in condițiile in care acesta „nu a intrat in circuitul civil și nu a produs efecte juridice”. Imediat, jurnalista Emilia Șercan, care a dezvaluit zeci de plagiate in ultimii ani, a comentat efectele…

- Un mare lanț de magazine din Romania retrage de pe piața semințe asupra carora exista suspiciunea ca ar fi contaminate cu Salmonella. Cei care au cumparat acest mix fiind sfatuiți sa-l returneze. Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a emis o alerta alimentara privind…

- Securitatea energetica și extinderea programului nuclear civil din Romania Nicolae Ciuca. Foto:gov.ro Securitatea energetica europeana și extinderea programului nuclear civil din România au fost principalele teme discutate astazi de premierul Nicolae Ciuca și secretarul adjunct…