- Directorul Filarmonicii Banatul din Timișoara, Ioan Coriolan Garboni, a fost confirmat cu SARS-CoV2 acum aproape doua saptamani. De cateva zile este in secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”. Starea lui este „ușor stabila”, spun medicii.

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a ieșit negativ și la al doilea test COVID-19 și a anunțat ca va ieși din izolare. „Am facut inca un test de Covid-19 astazi si a iesit si el negativ. Nici nu am si nu am avut simptome, asa ca pot iesi din auto-izolare. M-am incaltat deja pentru…

- Cei care considera ca drepturile lor sunt limitate de masurile anti-COVID ar trebui sa se gandeasca la faptul ca pot infecta la randul lor mai departe, iar persoanele care nu cred ca virusul exista sa nu mai vina la spital, este mesajul dur al medicul Cristian Oancea, directorul Spitalului „Victor Babes”…

- Dr. Virgil Musta, șeful clinicii de Boli Infecțioase 2, din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a dezbatut situația pacientilor fara comorbiditati, care au decedat in urma infectarii cu COVID-19.Intr-un interviu acordat publicației Adevarul, din luna august,…

- Șeful Secției de de Boli Infecțioase a Spitalului ”Victor Babes” din Timisoara, Virgil Musta, a declarat, sambata, ca riscul de contaminare cu noul coronavirus in salile de votare este mai mic decat in magazine, transmiteEuropa FM.Asta in condițiile in care in secțiile de votare se vor respecta toate…

- Un fost pacient al Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, bolnav de Covid, povestește experiența celor 25 de zile de spital: „Am vazut de pe geamul salonului mașini mortuare care veneau sa ridice morții, dar și oameni bucuroși ca pleaca sanatoși acasa”. „Dupa 25 de zile in spital, 9 teste pozitive,…

- Voichita Lazureanu vrea sa fie prima femeie in scaunul de primar al Timisoarei. „In politica sunt noua, …am aceasta tarie de a incerca”, a spus candidata PSD la emisiunea PRESSALERT LIVE. Spre deosebire de actualul edil-sef al orasului de pe Bega, fostul manager al Spitalului „Victor Babes” promite…

- Zona dedicata Covid a Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara a devenit din nou neincapatoare, medicii fiind nevoiți sa extinda din nou paturile din secții și terapie intensiva, transmite medicul Virgil...