Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta a povestit un caz dramatic la care a asistat, cand o femeie cu COVID-19 a venit la spital cu saturație de oxigen mica și avea nevoie de terapie intensiva, insa nu mai erau locuri. O pacienta a murit și astfel femeia internata inițial in salon a fost mutata la ATI. Medicul Virgul…

- Medicul Virgil Musta a povestit vineri seara un caz dramatic la care a asistat, cand o femeie cu COVID-19 a venit la spital cu saturație de oxigen mica și avea nevoie de terapie intensiva, insa nu mai erau locuri. O pacienta a murit și astfel femeia internata inițial in salon a fost mutata la ATI.Medicul…

- Medicul Virgil Musta a povestit vineri seara, la Digi 24, un caz dramatic la care a asistat, cand o femeie cu COVID-19 a venit la spital cu saturație de oxigen mica... The post Dr. Musta: Sunt copleșit de gandul ca poate va trebui sa aleg intre viața și moarte appeared first on Renasterea banateana…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul “Victor Babeș" din Timișoara, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre situația ingrijoratoare in care sunt spitalele COVID, cu peste 600 de pacienți in stare grava, internați in secțiile de Terapie Intensiva. Virgil Musta,…

- „Accentuez de fiecare data, important e sa nu ne imbolnavim. Cand ne-am imbolnavit, la ora actuala, s-ar putea ca peste o zi – doua, sa fii bolnav, sa ai nevoie de internare și sa nu mai ai unde sa te internezi. Nu avem ce face, persoana respectiva va ramane acasa și nu va putea beneficia de tratament.…

- In contextul in care numarul de imbolnaviri de COVID-19 crește alarmant de la zi la zi, medicii par sa ramana fara arme impotriva acestei infectari in masa. Singura soluție care ar putea sa aduca imbunatațiri in sistemul medical actual este prevenția, implicit evitarea de a ne imbolnavi. Medicul Virgil…

- Șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, avertizeaza ca nu mai exista locuri la Terapie Intensiva iar daca o persoana face o forma severa de COVID-19 nu va mai putea fi tratata. Acesta spune ca este important ca lumea sa nu se imbolnaveasca.

- Medicul Virgil Musta trage un semnal de alarma privind situația de la secțiile de Terapie Intensiva, unde numarul pacienților internați a ajuns la un nivel record. El spune ca, in acest ritm, este posibil sa se ajunga in situația in care medicii vor trebui sa aleaga ce pacient sa trateze.