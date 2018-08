Doctor înjunghiat mortal în cabinetul său Incidentul a avut loc joi in orasul Offenburg din sud-vestul Germaniei, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Doctorul a murit chiar acolo, iar asistentul a fost dus la spital, potrivit politiei locale. Suspectul, un barbat somalez de 26 de ani, a intrat, probabil, in cabinet fara programare si a atacat imediat medicul cu un cutit pe care il adusese cu el. Barbatul a fost arestat in apropierea clinicii medicale dupa o operatiune de cautare care a implicat mai mult de 20 de masini de politie, elicoptere si o unitate canina. Motivul faptei ramane neclar, au spus politia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca Germania doreste sa vada prosperitate economica in Turcia si ca Ankara ar trebui sa asigure independenta Bancii sale Centrale, relateaza Reuters. "Nimeni nu are un interes pentru o destabilizare economica in Turcia. Dar trebuie facut totul pentru…

- Pacea sociala risca sa fie pusa in pericol, au anuntat primarii unor orase din Germania. Motivul este suma de bani pe care autoritatiile germane o platesc pentu alocatiile a aproape 270.000 de copii ai imigrantilor, inclusiv multi romani, suma care ajunge la ordinul sutelor de milioane de euro, informeaza…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite, dintre care doua grav, in ceea ce pare a fi un atac cu cuțitul intr-un autobuz din orașul Luebeck din nordul Germaniei, relateaza un ziar local citat de Reuters. Suspectul ar fi un iranian care se afla deja in custodia poliției.

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite, dintre care doua grav, in ceea ce pare a fi un atac cu cuțitul intr-un autobuz din orașul Luebeck din nordul Germaniei, relateaza un ziar local citat de Reuters. Suspectul ar fi un iranian care se afla deja in custodia poliției.

- Incidentul s-a petrecut in jurul orei 22, pe strada Banu Stepan din cartierul Mofleni. O femeie care traversa strada printr-un loc nepermis a fost lovita in plin de o masina. Femeia in varsta de 69 de ani a murit pe loc. Rudele femeii ajunse la fața locului s-au pierdut cu firea si l-au injunghiat…

- Un balon cu aer cald s-a prabușit in vestul Germaniei și șapte persoane au fost ranite fiind transportate la spital, scrie dpa citat de Agerpres. Incidentul s-a produs sambata in timpul unei ploi torențiale. O rafala de vant a promprimat balonul, care s-a prabușit de la o inalțime de aproximativ 10…

- Intr-un interviu acordat la reședința SUA din Berlin, recent, ambasadorul american in Germania, Richard Grenell, a criticat prestația Germaniei la alianța NATO, structura la care Statele Unite contribuie semnificativ, informeaza Beitbart.com.Mana dreapta in Europa a președintelui SUA a afirmat…

- Politia a confirmat ca o femeie ofiter l-a impuscat mortal pe autorul atacului dupa ce acesta injunghiase un barbat aflat in tren in gara centrala din Flensburg, un oras german situat in apropierea granitei cu Danemarca.Politista care l-a impuscat pe atacator era in uniforma, dar in afara…