Doctor din Mexic, arestat pentru epidemie intenționată de meningită mortală Poliția din Mexic a arestat un medic acuzat ca a folosit medicamente infectate care ar fi putut provoca o misterioasa epidemie de meningita in nordul statului Durango, dupa ce boala a ucis cel puțin 35 de femei in ultimele luni, iar alte 79 de persoane au fost spitalizate cu semne de infecție, scrie Rador.

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

