Doctor care făcea triaj epidemiologic la Cenad, atacat cu cuțitul Un medic rezident de chirurgie de la Spitalul Județean din Timișoara, care facea triajul epidemiologic al celor care doreau sa intre in țara in noaptea de marți spre miercuri, a fost atacat cu un cuțit de un cetațean roman care-și pierduse rabdarea. Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața, in jurul orei 3.00, la vama Cenad. Medicul […] Articolul Doctor care facea triaj epidemiologic la Cenad, atacat cu cuțitul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MApN a anunțat ca a instalat opt corturi pentru triajul epidemiologic in facilitați medicale civile și militare aflate in garnizoanele Bucuresti, Cluj-Napoca, Ramnicu Valcea, Roman, Sighisoara, Timișoara și Toplița. Numarul spitalelor din țara unde au fost instalate astfel de corturi e de peste 20.„Forte…

- Opt corturi destinate triajului epidemiologic au fost instalate, in ultimele 24 de ore, in facilitati medicale civile si militare situate in garnizoanele Bucuresti, Cluj-Napoca, Ramnicu Valcea, Roman, Sighisoara, Timisoara si Toplita, anunta Ministerul Apararii. Astfel, numarul spitalelor civile si…

- Ministerul Apararii anunța instalarea a opt noi corturi destinate triajului epidemiologic in facilitati medicale civile si militare situate in garnizoanele Bucuresti, Cluj-Napoca, Ramnicu Valcea, Roman, Sighisoara, Timisoara si Toplita, astfel ajungandu-se la 20 de spitalelor civile si militare care…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a actionat, in ultimele 24 de ore, pentru instalarea a opt corturi destinate triajului epidemiologic in facilitati medicale civile si militare din tara situate in garnizoanele Bucuresti, Cluj-Napoca, Ramnicu Valcea, Roman, Sighisoara, Timisoara si Toplita, informeaza…

- ”La acest moment, doi sunt foarte ok, asimptomatici. Este vorba de Timișoara și București, iar unul este cu probleme respiratorii, dar nu grave. Starea lor generala este intre bine și foarte bine pentru cei care sunt asimptomatici”, a declarat Raed Arafat, la Realitatea PLUS.Intrebat din teritoriu,…

- Angajata unei sali de jocuri de noroc din Timisoara a fost batuta de un barbat, care pierduse acolo o suma de bani, si obligata sa-i dea acestuia toate incasarile. Barbatul, care a reușit sa plece cu aproximativ 20 de mii de lei, a fost prins de politisti si este cercetat pentru talharie calificata,…

- Un colaborator al Filarmonicii Banatul din Timisoara, care a facut parte din grupul de muzicieni care a fost in turneu in China si care s-a intors recent in tara, este internat la spital, dupa ce sambata s-a prezentat la unitatea medicala cu febra. ”Avem un pacient care a fost in grupul muzicienilor…

- Mircea Beuran, șeful secției chirurgie, va fi demis din funcție in perioada urmatoare, dupa ce o pacienta a luat foc pe masa de operație și ulterior a decedat. De asemenea, Direcția de Sanatate Publica a dat mai multe amenzi administrative, in valoare de 200.000 de lei. Mircea Beuran va putea profesa…