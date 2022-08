Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare presiune asupra nivelului de trai, cel puțin din anii 1960 incoace, ii forțeaza pe mulți proprietari de animale de companie din Marea Britanie sa renunțe la ele pentru a economisi bani, a avertizat „Battersea Dogs and Cats Home” din Londra. Harriet, un cocker englez, a fost gasit alergand…

- Rocsana Marcu a plecat din Romania in urma cu mai bine de un an de zile. S-a stabilit in Marea Britanie, acolo are o noua meserie cu care se mandrește. Intr-un interviu pentru Ciao.ro, vedeta a dezvaluit cat de bine ii merge, dar și ca este apreciata pentru munca ei. Rocsana Marcu a renunțat in urma…

- Marea Britanie a platit deja Rwandei 120 de milioane de lire sterline pentru a primi migranti care incearca sa intre ilegal in Regatul Unit in pofida faptului ca acordul nu a putut fi pus in practica pana acum din cauza contestatiilor in instanta, relateaza vineri DPA. Fii la curent cu cele…

- Deținatorul unui bilet din Marea Britanie a caștigat un premiu record de 195 de milioane de lire sterline la loteria EuroMillions, a anunțat operatorul Camelot pentru BBC . Suma totala caștigata la extragerea de marți a fost de 195.707.000 de lire sterline, iar numele caștigatorului nu a fost facut…

- Rolls-Royce va oferi 2.000 de lire sterline ca plata unica pentru 14.000 dintre angajatii sai din Marea Britanie, in cel mai recent semn al reactiei angajatorilor la criza costului vietii, conform Financial Times.

- Rocsana Marcu traiește de o perioada de timp in Londra. A renunțat la viața in Romania și la cariera in televiziune și a devenit agent imobiliar in Marea Britanie. Are mare succes, vinde case de milioane de lire sterline, dupa cum a declarat chiar ea intr-un interviu pentru emisiunea „Exclusiv VIP”,…

- Alfie Best, in varsta de 52 de ani, omul care deține cel mai mare imperiu de parcuri rezidențiale din Marea Britanie, tocmai a cheltuit 4,5 milioane de lire sterline pe un elicopter proiectat de Aston Martin și anunța ca va fi junge miliardar pana la finalul anului, intr-un interviu pe care britanicul…

- Secretarul pentru afaceri Kwasi Kwarteng a declarat duminica ca ancheta va afla de ce preturile combustibililor cresc intotdeauna rapid, dar scad incet. Preturile petrolului a crescut la nivel mondial, ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Rusia si a redeschiderii economiilor dupa pandemie. Marea…