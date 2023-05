Stiri pe aceeasi tema

- Partidul „Șor” cere Curții Constituționale sa suspende acțiunea hotararii Parlamentului privind incetarea de drept a mandatului de deputat al lui Ilan Șor. O sesizare in acest sens a fost depusa, de catre reprezentanții formațiunii, la Curtea Constituționala.

- Hotarirea privind declararea vacanței unui mandat de deputat in Parlament a fost publicata astazi, 28 aprilie, in Monitorul Oficial. Conform hotaririi, se declara vacant un mandat de deputat in Parlament, care aparține Partidului Politic „Șor”, transmite Moldpres. La 13 aprilie curent, dupa doua zile…

- Partidul Șor va contesta ridicarea mandatului de deputat al lui ȘorPartidul Șor a anunțat ca va contesta la Curtea Constituționala hotararea Parlamentului privind ridicarea mandatului de deputat al lui Ilan Șor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Partidul „ȘOR” a luat act de abuzul fara precedent, finalizat astazi prin votarea de catre majoritatea parlamentara a hotararii ilegale de incetare a mandatului lui Ilan Șor”, se arata intr-un comunicat al formațiunii.

- Ilan Mironovici Șor a fost condamnat de Curtea de Apel Chișinau la 15 ani de inchisoare in penitenciar de tip inchis pentru escrocherie și spalare de bani. Instanța de judecata a mai decis și confiscarea bunurilor in valoare de 5 miliarde de lei aflate pana acum sub sechestru. Amintim ca, in 2017, Ilan…

- Dupa ce deputatul fugar Ilan Șor i-a amenințat pe cei trei magistrați ai Curții de Apel Chișinau care l-au condamnat la 15 ani de inchisoare cu executare in penitenciar de tip inchis pentru escrocherie și spalare de bani, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat in cadrul ședinței de luni,…

- Decizia Curții de Apel Chișinau, prin care liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor, a fost condamnat definitiv la 15 ani de detenție, in dosarul „Frauda bancara”, va fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). Totodata, se vor adresa și la CEDO. Anunțul a fost facut de catre avocații lui Ilan…

- Ilan Șor, care se ascunde de justiția de acasa in Israel, a fost condamnat la 15 ani de pușcarie pentru escrocherie și spalare de bani in dosarul ,,Frauda Bancara". Pedeapsa a fost pronunțata de magistrații Curții de Apel Chișinau dupa dezbaterile judiciare pe caz.