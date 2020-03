Stiri pe aceeasi tema

- Șapte veterani de razboi trecuți de un secol de viața mai are județul Prahova. Numele lor merita sa fie inscrise cu litere de aur in istoria Prahovei, pentru ca, datorita eroismului și devotamentului lor fața de patrie, traim noi astazi intr-o țara aproape intreaga: maior (rtr) Constantin Gheorghe…

- Din aceasta primavara, 12 celebritati din Romania vor intra in competitie in cel mai nou show marca PRO TV, ”Masked Singer Romania”. In cadrul emisiuni vor exista patru detectivi: Inna, Codin Maticiuc, Horia Brenciu si Ana Morodan, care vor avea un rol extrem de important. Cele 12 vedete vor fi…

- Cand spui film de arta, ai tendinta de a te gandi, in primul rand, la acele productii cinematografice stufoase si greu de digerat de catre publicul larg, care vrea sa vina la cinema doar pentru a se distra.

- Cartea "Din ce este facut un mar?" - un dialog intre scriitorul israelian Amos Oz si editorul sau, Shira Hadad - a fost lansata oficial, miercuri, in prezenta ambasadorului Israelului la Bucuresti, David Saranga, care a povestit cum, in urma cu 12 ani, s-a aflat, la New York, in aceeasi camera cu Oz,…

- Sotia vulpita s-a intors acasa! Dupa luni de dor, Veronica a pasit, din nou, in casa copilariei! Iar fericirea nu s-a citit doar pe chipul tinerei mamici, ci si pe fetele parintilor care isi imbratisau fiica dupa mult, mult timp.

- Tanarul actor Harry Hains, in varsta de 27 de ani, a murit saptamana trecuta pe 7 ianuarie, din motive care inca nu au fost facute publice, potrivit ziarului spaniol La Vanguardia. Harry Hains era cunoscut pentru rolurile interpretate in seriale precum "American Horror Story" si "The OA" si era implicat…

- Un puternic scandal a avut loc ieri, in stațiunea turistica Arieșeni, unde doi tineri care se plimbau cu ATV-ul, impreuna cu prietenele lor, susțin ca au fost atacați de mai multe persoane. Unul dintre tinerii implicați in conflict, a publicat pe rețeaua de socializare Instagram, doua clipuri cu momentul…

- Premierul Ludovic Orban și liderii grupurilor parlamentare care au susținut investirea guvernului au discutat miercuri despre alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, OUG 114, legea bugetului și pensiile speciale. Unul din participantii la intalnire, liderul deputatilor USR, Stelian Ion, a…