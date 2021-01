Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul zilei de 1 decembrie – Ziua Naționala a Romaniei, la nivelul Gruparii de Jandarmi Mobila Bacau, au fost avansate in gradul urmator inaintea expirarii stagiului minim in grad un numar de 18 cadre militare ( un ofițer și 17 subofițeri) care s-au evidențiat in activitatea profesionala prin…

- Arhiepiscopul romano catolic Aurel Perca transmis astazi un mesaj de rugaciune pentru toti romanii cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.Cu multa bucurie si emotie ma indrept spre toti romanii de pretutindeni, pentru a i saluta si a i felicita de Ziua Nationala a Romaniei.Gandul meu se indreapta in aceasta…

- Ziarul Unirea PROGRAMUL ZILEI de 1 DECEMBRIE 2020, la Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALA a ROMANIEI: Ceremonie militara, concerte de muzica populara și vernisaje, transmise online PROGRAMUL ZILEI de 1 DECEMBRIE 2020, la Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALA a ROMANIEI: Ceremonie militara, concerte de muzica populara…

- Primarul Municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, va participa la activitatile organizate in orasul nostru, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, in data de 1 Decembrie 2020. Primaria municipiului Ploiesti si Garnizoana Ploiesti au colaborat pentru ca aceasta importanta sarbatoare a neamului…

- Mai multe personalitati vor fi decorate maine, de Ziua Nationala a Romaniei.Klaus Iohannis participa maine, 1 decembrie, de la ora 18.00, la ceremonia de decorare a unor personalitati civile din domeniul medical.Acestea vor primi distinctiile in urma contribuirii la gestionarea epidemiei de COVID 19.…

- Primaria municipiului Ploiesti si Garnizoana Ploiesti informeaza comunitatea locala ca a intervenit o modificare in ceea ce priveste ora de incepere a activitatilor organizate cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, in data de 1 Decembrie 2020. Ministerul Apararii Nationale a informat recent ca, in…

- Activitatile vor debuta in ziua respectiva cu prezentarea unui mesaj video al primarului municipiului Constanta si vor continua cu depunerea unei coroane de flori, de catre domnul Vergil Chitac, in semn de pretuire pentru eroii tarii, ca parte a Ceremonialului militar care se va desfasura la Monumentul…

