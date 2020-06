Autoritațile locale au aprobat un plan de acțiuni in vederea protejarii populației in perioada caniculara. Este vorba despre amplasarea punctelor mobile cu apa potabila in parcurile publice din municipiu, asigurarea functionarii fantanilor arteziene din Chisinau, dislocarea rețelei unitaților de comerț, ce vand bauturi racoritoare si inghetata, inclusiv in locurile aglomerate din oras și in zonele de agrement, organizarea posturilor de triaj și asistența primara in cadrul subdiviziunilor instituțiilor medico-sanitare publice și private din municipiul Chișinau.