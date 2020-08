Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PAS Mihai Popsoi este invinuit de colegul sau de la PSRM, Vladimir Odnostalco, de neconcordanțe in declarația de avere și interese. Socialistul a sesizat Autoritatea Naționala de Integritate, Procuratura Generala și Inspectoratul Fiscal de Stat.

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese de catre un primarul localitații Salcia din raionul Taraclia, Vladimir Chirnev, exprimata prin emiterea actelor administrative și juridice in privința persoanei apropiate.

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare in privința directorului școlii sportive nr.8 din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinau, Postolachi Oleg, care ar fi incalcat regimul juridic al conflictelor de interese. Potrivit materialelor…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare in privința primarului satului Boscana, raionul Criuleni care ar fi incalcat regimul juridic al conflictelor de interese prin incheierea unor contracte cu membrii familiei sale.

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare in privința primarului municipiului Hancești, Alexandru Botnari, care ar fi incalcat regimul juridic al conflictelor de interese prin incheierea unui contract de arenda cu fiul sau.

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat ca un ex-consilier in Consiliul comunal Valcineț, raionul Ocnița, a admis incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese - manifestat prin nedeclararea și nesoluționarea in niciun mod a unui conflict de interese

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat ca primarul unei suburbii a municipiului Chișinau ar fi soluționat cereri și ar fi emis acte administrative in privința rudelor angajate in subordinea sa/sau in entitați subordonate.

- Primarul comunei Ciorescu, Ivan Scripnic, ar putea fi demis din funcție, dupa ce Autoritatea Naționala de Integritate a constatat ca funcționarul a incalcat regimul juridic al conflictului de interese, noteaza Noi.md. Alesul local nu a declarat in modul stabilit de lege conflictul de interese și nu…