- Guvernul de la Chișinau, condus de premierul Ion Chicu, și-a anunțat miercuri demisia, scrie site-ul de știri Unimedia. Anunțul a fost facut chiar de premier, in ultima zi de mandat a președintelui Igor Dodon, care va fi inlocuit de noua președinta, Maia Sandu. ”Este absolut necesar sa mergem in continuare…

- Președinta aleasa, Maia Sandu a anunțat ca la scurt timp dupa ce va fi investita in funcție, gardul de la Președinție va fi scos. In replica, Igor Dodon spune ca nu el fost cel care a instalat gardul, iar „pentru a distruge, nu trebuie multa minte”.

- Șeful statului in funcție spune ca a plecat deja de la Condrița, unde se afla reședința de stat prezidențiala. Igor Dodon spune ca nu a luat nimic in plus cu el și a lasat „totul in ordine acolo”. Șeful statului declara ca Reședința de Stat trebuie pastrata, pentru intrevederi oficiale și pentru primirea…

- Partidul Comuniștilor se declara in opoziție fața de noul președinte ales al țarii și il considera anticonstituțional, așa cum a calificat insuși scrutinul prezidențial. „Noi nu salutam alegerea Maiei Sandu. Intre noi se afla o enorma prapastie doctrinara și ideologica. Pentru comuniști, abordarile…

- CEC a validat in ședința de astazi, 20 noiembrie, alegerea Maiei Sandu pentru funcția de președinta a Republicii Moldova, scrie tv8. Amintim ca, pe 15 noiembrie in Republica Molodva a avut loc turul doi al alegerilor prezidențiale. In urma scrutinului lidera PAS, Maia Sandu a acumulat 57,72% din totalul…

- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova nu intenționeaza sa o felicite pe Maia Sandu cu ocazia victoriei in alegerile prezidențiale. Dimpotriva, declara ca acest rezultat s-ar fi darotat contracandidatului ei, Igor Dodon. In schimb, PCRM ii propune Maiei Sandu sa faca 2 pași importanți, daca vrea…