- Un flashmob cu genericul „Procuratura Anticorupție e surda, oarba și muta” a fost organizat astazi de catre membrii și simpatizanții Partidului „Șor”. Ei au purtat un banner cu o maimuța in trei ipostaze – cu ochii, gura și urechile acoperite cu mainile. Manifestanții au vrut sa sugereze in acest fel…

- Șefa de la Procuratura Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, susține ca in dosarul „Furtul Miliardului” sint careva episoade trimise in judecata, iar altele se afla in instanța. Intrebata la ce etapa se afla dosarul, Dragalin a precizat ca lucrurile se mișca destul de greu, odata ce procurorii sint…

- Procuratura Anticorupție (PA), Centrul Național Anticorupție (CNA) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) au descins joi, 20 octombrie, cu percheziții la membrii și activiștii Partidului „ȘOR” din mai multe localitați din țara. Veronica Dragalin, procurora șefa a Procuraturii Anticorupție (PA)…

- Procuratura Anticorupție (PA) a publicat un filmulet video si cateva fotografii cu pungile de bani confiscate in urma perchezițiilor efectuate la mai mulți membri ai Partidului Politic „Șor”. Oamenii legii au efectuat astazi 55 de percheziții la mai mulți membri ai Partidului Politic „Șor” pentru finanțarea…

- O noua cauza penala ar putea fi pornita pe numele reprezentanților Partidului „ȘOR”. Comisia Electorala Centrala a sesizat Procuratura Anticorupție (PA) in legatura cu depistarea unor documente ce confirma implicarea directa a Partidului „ȘOR” in desfașurarea campaniei „O viața noua”. Astfel, intr-o…