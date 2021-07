Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 mai - Sputnik. Marți, 11 mai, elevii din toate clasele din Capitala au revenit la ore cu prezența fizica in salile de clasa. Pentru transportarea in siguranța a școlarilor, municipalitatea a decis sa reia activitatea troleibuzelor destinate elevilor, copiilor de gradinițe și cadrelor…

- CHIȘINAU, 10 mai – Sputnik. Edilul-șef al Capitalei, Ion Ceban, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu situația din cimitirele din oraș. Primarul a precizat ca și pe parcursul zilei de astazi polițiștii, dar și toate serviciile speciale se afla la datorie pentru ca a doua zi…

- Incepind cu data de 8 mai, Comisia Extraordinara pentru Sanatate Publica a muncipiului Chișinau a permis organizarea si desfasurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, in unitatile de alimentatie publica, cu participarea unui numar nu mai mare de 50 de persoane. Totuși, cei prezenți la evenimente…

- CHIȘINAU, 8 mai - Sputnik. Conform ultimei decizii a CESP a municipiului Chișinau, unitățile de alimentație publică vor activa pană la ora 23:00, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică. Totodata, a fost permisa utilizarea teraselor in aer liber conform schemelor de amplasare…

- PodcasturiMai puține cazuri de COVID: Cand am putea scapa de restricții In cadrul emisiunii "ATITIUDINI", șefa Direcției Politici in Domeniul Sanatații Publice din cadrul Ministerului Sanatații, Daniela Demișcan, a precizat ca ultimele statistici cu referire la cazurile de COVID-19 sunt intr-o dinamica…

- CHIȘINAU, 2 mai - Sputnik. Comisia Extraordinara pentru Sanatate Publica a municipiului Chișinau a emis o noua hotarare prin care ii solicita Ministerului Sanatații sa inceapa cea de-a treia etapa de vaccinare in Capitala, in contextul unei incidențe sporite. © Photo : Facebook / Primaria Municipiului…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 continua sa scada in toata tara, potrivit raportarii oficiale de duminica, 2 mai. Niciun judet nu se mai afla in scenariul rosu (peste 3 cazuri la 1000 de locuitori), iar numarul judetelor aflate in scenariul verde (sub 1,5/1000) crestere de la 25 la 28.…