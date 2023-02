Stiri pe aceeasi tema

- Moscova iși dorește reluarea cat mai grabnica a negocierilor in formatul „5+2” și insista pe subiectul acordarii unui „statut special garantat” pentru regiunea transnistreana. „Federația Rusa este garantul reglementarii transnistrene. Acest statut impune o mare responsabilitate, iar partea rusa acționeaza…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a reactionat nervos dupa remarcile facute de unul dintre subordonatii sai, in timpul unei sedinte online cu factorii de decizie de la Kremlin.Robert Urazov, seful Agentiei pentru Initiative Strategice, s-a confruntat cu furia imediata a lui Putin intr-o intalnire…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a aratat marți, 31 ianuarie, susținerea pentru un plan prin care vor fi inființate unele centre comune de pregatire militara cu Belarusul, in contextul in care temerile ca Minskul ar putea intra in conflictul din Ucraina pentru a lupta alaturi de Moscova sunt din ce…

- Autoritațile ruse vor intensifica controlul asupra circulației și inspecția vehiculelor in regiunile de la granița cu Ucraina și vor cauta in mod activ explozibili și arme, se menționeaza intr-un decret semnat de dictatorul rus Vladimir Putin, relateaza BBC . Decretul se aplica regiunilor „cu un nivel…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri ca „nu are niciun dubiu” cu privire la victoria Rusiei in Ucraina, pe care o considera „inevitabila”, la aproape un an de la lansarea ofensivei in Ucraina si in pofida mai multor esecuri majore pe campul de lupta, relateaza agentiile de presa…

- Joi, in timpul unei conferinte de presa, Vladimir Putin a folosit intr-adevar cuvantul "razboi", asigurand ca doreste ca actualul conflict din Ucraina sa se termine "cat mai repede" posibil, relateaza Agerpres care citeaza AFP.Declansata pe 24 februarie, interventia rusa in Ucraina este denumita oficial…

- Pentru a doua oara in aceasta saptamana, președintele rus Vladimir Putin a evocat posibilitatea ca Rusia sa iși schimbe in mod oficial doctrina actuala potrivit careia nu va fi prima care va folosi armele nucleare intr-un conflict, informeaza CNN . Putin a susținut ca politica Statelor Unite nu a fost…