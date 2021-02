Stiri pe aceeasi tema

- În ziua de vineri, 15 ianuarie 2021, trupul Preasfinției Sale Florentin Crihalmeanu va fi depus în Catedrala „Schimbarea la Fața" (B-dul Eroilor nr. 10, Cluj), iar cei care doresc sa îi aduca un ultim omagiu, o vor putea face în…

- Una dintre dorințele testamentare ale Preasfinției Sale Florentin Crihalmeanu a fost ca oamenii sa nu vina cu flori sau coroane la inmormantarea lui, ci sa doneze banii celor mai puțin norocoși.Programul funeraliilor:1. In ziua de vineri, 15 ianuarie 2021, trupul Preasfinției Sale Florentin va fi depus…

- Polițiștii din Alba Iulia au reținut 4 tineri care au furat bani din 10 automate de bilete și dozatoare de lapte amplasate pe raza municipiului Alba Iulia. Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea intregii lor activitați infracționale. La data de 28 decembrie 2020, polițiștii de investigații criminale…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu acuza ca Guvernul a alocat bani doar administrațiilor PNL pentru ca Ludovic Orban sa fie susținut in continuare ca lider al partidului. El precizeaza ca PSD va ataca hotararea de guvern și ca vor face „un demers penal” impotriva miniștrilor care au avizat documentul.…

- Consiliul Județean Cluj a achiziționat șase aparate și echipamente medicale ultraperformante care au fost deja livrate și date in folosința in cadrul Spitalului Municipal Turda.Valoarea noilor dotari este de aproximativ 500.000 de lei. Banii special alocați din bugetul propriu al Consiliului Județean…

- Peste 35 de milioane de lei ar putea ajunge la Spitalul Judetean Constanta CJ Constanta va supune la vot pe 17 decembrie, la sedinta ordinara proiectul Banii sunt din fondurile Programului Operational Infrastructura Mare Activitatile sunt finantate 100 din POIM Consiliul Judetean Constanta se intruneste…

- Nu prea mult, dar este marfa cat sa va faceti o idee. Asta apropo de ce spune fostul consilier prezidential de securitate Iulian Fota: un partid creat in anumite laboratoare, din tara sau din afara, dar 100- romanesti, nu altceva. Iaca de-un par egzamplu cu cine se afisa fericita in seara alegerilor…

- Dragii mei albaiulieni, Am decis, impreuna cu colegii mei din Primarie, sa renunțam, in acest an, la cea mai mare parte a iluminatului festiv de sarbatori. Știu ca deja politicienii se inghesuie sa critice aceasta decizie cu mesaje precum „Alba Iulia va fi un oraș cenușiu”. NU! Alba Iulia este un oraș…