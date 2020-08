Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 2475 pacienți declarați vindecați■ 405 pacienți internați in spitale■ 557 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Astazi, in cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, autoritațile buzoiene au analizat oportunitatea inchiderii teraselor dupa ora 22:00 sau 23:00, ajungandu-se la concluzia ca o astfel de masura nu se impune deocamdata. “Dupa ședința de lucru desfașurata…

- Persoanele care au intrat în contact direct cu bolnavi de COVID-19 vor fi carantinate în baza unei decizii emise de Directia de Sanatate Publica pentru fiecare, individual, potrivit Hotarârii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, în cadrul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca pacientii infectati cu COVID-19 care fac tratamentul la domiciliu vor fi verificati, in conditiile in care toata baza de date a Ministerului Sanatatii va fi transmisa catre Ministerul Afacerilor Interne dupa intrarea in vigoare a Legii carantinarii…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de miercuri 15 iulie hotararea privind prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul țarii. Va prezentam textul integral al acestei hotarari: HOTARARE privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia…

- Astfel, a fost stabilit drept criteriu pe baza caruia se face exceptarea de la masurile de izolare/carantina aplicabile persoanelor care sosesc in Romania, din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, rata cumulata de incidența a cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14…

- Obligativitatea izolarii va fi eliminata pentru persoanele care vin din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Confederatia Elvetiana, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Ungaria, incepand cu data de 15 iunie, a decis sambata Comitetul…

- Guvernul a adoptat urmatoarele masuri: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare persoanele sosite din tarile stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul National de Sanatate Publica, aprobate prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. (2)…