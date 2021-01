Stiri pe aceeasi tema

- Fiind numit in funcție printr-un decret al președintei Maia Sandu, noul premier interimar al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, susține ca va face totul pentru ca Guvernul sa funcționeze bine in interesul cetațenilor. „Republica Moldova trece printr-o perioada dificila, cu mai multe crize care se suprapun.…

- Ministrul de Externe, desemnat astazi prim-ministru interimar, Aureliu Ciocoi, inca se afla in autoizolare la domiciliu, dupa ce acum cateva zile a anunțat ca este infectat cu noul tip de coronavirus. „Ințeleg complexitatea situației și nevoia ca țara sa fie guvernata eficient indiferent de situația…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat joi decretul de numire in functia de prim-ministru interimar a actualului ministru de externe Aureliu Ciocoi, transmite Agora.md, citata de Agerpres.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a unui prim-ministru interimar. Anunțul a fost facut pe pagina de facebook a președintelui. „Azi am semnat decretul de numire in calitate de premier interimar a domnului Aurel Ciocoi, ministrul in exercițiu al Afacerilor Externe…

- Florin Cițu, desemnat pentru funcția de premier, este actualul ministru al Finanțelor Publice și senator liberal. El a mai fost desemnat o data pentru a forma Executivul, insa a renunțat cu cateva minute inainte de ședința

- La sediul PNL, Florin Cițu a facut primele declarații ca și premier desemnat de PNL. La randul sau, Ludovic Orban, președintele partidului, a spus ca nominalizarea nu a fost intamplatoare. „Vreau sa le mulțumesc colegilor pentru incredere. Este o onoare. Vrem sa formam majoritatea parlamentara pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din functia…

- Deputatul liberal Daniel Constantin a locuit doi ani intr-un apartament de lux din București, fara a plati vreun ban și fara sa declare acest lucru in declarația de avere. Grupul de Investigații Politice, condus de Mugur Ciuvica, publica documentele care arata ca Daniel Constantin a primit…