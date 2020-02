DobrogeaDigitala - Uraganul istoriei. Pagini de jurnal intim. Anul 1940, de Pericle Martinescu: Ziua Abdicarii. Ura, Romania a scapat de un Excroc!

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul "Uraganul istoriei. Bombe si boema. Pagini de jurnal intim 1941 1945 " este jurnalul in care Pericle Martinescu evoca evenimentele ce au marcat Romania in perioada celei de a doua conflagratii mondiale. Cartea, cu certa valoare literara, dar si de autentic document istoric, ne prilejuieste "intalnirea"…

- Volumul "Uraganul istoriei. Pagini de jurnal intim" este o marturie netrucata asupra anului 1940, cand Romania era in plin razboi, iar la sfarsitul lunii august pierde Ardealul, prin Tratatul de la Viena. Autorul comenteaza, cu durere si un sfasietor sentiment de neputinta, asupra "faradelegilor" istoriei…

- Volumul "7 ani cat 70" este un jurnal pe care Pericle Martinescu l a tinut, in mare secret, intre 1948 1954, anii cei mai intunecati din istoria Romaniei, cand noul regim impus de sovietici venea sa transforme destine, sa amputeze constiinte si sa compromita definitiv devenirea tarii.Fragmentul din…

- Pericle Martinescu a avut privilegiul de a trai aproape un secol si de a marturisi despre parcursul istoric si cultural al Romaniei, perceput atat din perspectiva individuala, cat si generala, autorul alternand impresiile subiective cu informatia obiectiva, reflectata in presa vremii sau de catre eul…

- "7 ani cat 70. Pagini de jurnal 1948 1954 " este volumul care rememoreaza anii in care Pericle Martinescu a privit neputincios cum lumea adevaratelor valorilor se prabuseste sub tavalugului inexorabil al istoriei, cum creatori si opere uriase au fost dezavuate, cum au fost daramate statuile simbolice…

- "7 ani cat 70. Pagini de jurnal 1948 1954 " este volumul in care Pericle Martinescu rememoreaza cea mai intunecata perioada din istoria culturala a Romaniei cea a instaurarii regimului comunist, ani in care diaristul si a notat in mare secret, cu tristete si dezamagire, multe dintre "mizeriile unei…

- Intre anii 1948 1954, Pericle Martinescu a tinut un consistent jurnal intim, peste 500 de pagini ce alcatuiesc o fresca a perioadei celei mai intunecate a Romaniei cea in care regimul comunist se instaura in tara noastra, cu toata pleiada de privatiuni si constrangeri absurde care au insotit o. "7 ani…

- Avand privilegiul de a fi contemporan si prieten cu multe dintre personalitatile culturii romanesti din secolul XX, Pericle Martinescu a alcatuit, in volumele sale de memorii, o veritabila panorama a epocii interbelice, cu evocari memorabile ale unor creatori ce si au lasat amprenta. In volumul "Confesiune…