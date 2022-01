DobrogeaDigitala: Nu putem trece, fara nici o mijlocire, dela atmosfera calda a sentimentelor si inclinatiilor la atmosfera rece a ratiunii pure a datoriei absolute, a imperativului categoric“

Stiri pe aceeasi tema

- Poeta si traducatoarea Ioana Ieronim (pseudonim al Ioanei Moroiu) s-a nascut la 9 ianuarie 1947, la Rasnov. A absolvit Liceul Central din Bucuresti, apoi, in 1970, Facultatea de Filologie, sectia limba si literatura engleza, a Universitatii din Bucuresti, se arata in “Dictionarul general al literaturii…

- George G. Antonescu a fost un pedagog roman care a trait intre 1882 ndash; 1953 si a predat la Universitatea din Bucuresti. O buna vreme a fost si director al Institutului Pedagogic Roman. Volumul "Istoria Pedagogiei. Doctrinele fundamentale ale pedagogiei moderneldquo; este semnata de George G. Antonescu…

- Decanul Facultații de Litere de la Universitatea din București ne avertizeaza: „Daca vreți sa asistați la o operație pe cord batand, deschideți aceasta carte…” Preotul Crin Triandafil Theodorescu din Lușca a publicat recent o carte. Volumul cuprinde ganduri, emoții și tulburatoare povestiri postate…

- Din fotografiile copilariei, ne privește fetița cu ochi frumoși și patrunzatori, nascuta la 2 mai 1930, la Berna, in Elveția: Dorli Blaga. Parea ca niciun nor nu ii va atinge chipul și gandurile, ocrotita de Tatal sau, Lucian Blaga… Primii ani ai copilariei i-a petrecut in strainatate, alaturi de parinții…

- DORLI BLAGA (n. 2 mai 1930 – d. 15 noiembrie 2021). Povestea Doamnei cu nume de „Dor”. Frunzulița ram de laur, Ana, umbra mea de aur – drum pe jos și drum pe sus din apusuri te-am adus. Sub pleoape, rosturi – țara – le culegi intaia oara. Și te uiți, și vezi, și vezi anul tanar prin livezi. Celor pomi…

