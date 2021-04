#DobrogeaDigitala: Mortilor din birouri, treziti-va, caci tara traieste! In volumul sau, "7 ani cat 70", scriitorul Pericle Martinescu, originar din satul dobrogean Viisoara, face o excelenta cronica a anilor 1948 1954, perioada cea mai tragica si mai absurda din istoria recenta a Romaniei.Sunt anii instaurarii noului regim comunist, anii colectivizarii agriculturii, cu toata pleiada lor de nedreptati si suferinte, de spaime si neputinte ndash; o lume intoarsa pe dos, abrutizata, condusa de legi si oameni fara DumnezeuFragmentul citat mai jos evoca inceputu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

