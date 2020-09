DobrogeaDigitala - Marturii de epoca privind istoria Dobrogei (1878-1947)“: Cand vom sta pe un picior solid pe tarimul cultural cat si pe cel economic, atunci vom fi fericiti

Stiri pe aceeasi tema

- Aniversam astazi 125 de ani de la infiintarea primei institutii de navigatie civile romanesti, Serviciului Maritim Roman S.M.R. , precum si inaugurarea, la 14 septembrie 1895, a primei linii maritime Braila Constanta Constantinopol.In "Dobrogea ilustrata" nr. I, din aprilie 1912, publicatie indexata…

- Proiectat si construit de Anghel Saligny, Podul de la Cernavoda ndash; de la a carui inaugurare se implinesc 125 de ani a fost, la vremea aceea, cel mai lung pod din Europa. Obiectivul a fost construit pentru a facilita legatura feroviara dintre Bucuresti si Constanta si a fost inaugurat in prezenta…

- Sub titlul "Viata societara la Constanta", reputatul jurnalist Constantin Sarry publica in ziarul "Cultura", nr. 17 18 19, din 1906 antologat in volumul "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei 1878 1947 ldquo; , un inspirat articol despre activitatea cercurilor si societatilor romanesti aparute…

- In toamna anului 1906, aveau loc alegeri locale in Constanta, iar singura cale de promovare a candidatilor si programelor electorale era, pe atunci, presa vremii.Cele cateva gazete dobrogene gazduiau, asadar, in paginile lor, discursurile infocate ale candidatilor la functiile de consilieri comunali…

- In volumul "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei 1878 1947 ldquo;, istoricul Stoica Lascu a adunat cateva sute de marturii din presa care ilustreaza devenirea moderna a judetelor romanesti dintre Dunare si Mare.Printre materialele selectate de autor sunt atat comentarii jurnalistice, cat si articole…

- La 17 august 1903, se punea piatra de temelie la doua constructii edilitare importante ale orasului de la malul Marii Negre: Palatul Administrativ si reconstruirea bulevardului Elisabeta.Sub titlul "Serbarile din Constanta", in ziarul Constanta, XII, nr. 435, din 14 septembrie 1903, sunt reproduse texte…

- In ziarul "Liberalul Constantei", III, nr. 37, din 5 iunie 1916, indexat de istoricul Stoica Lascu in volumul Marturii de epoca privind istoria Dobrogei, descoperim un text semnat de Ioan Berberianu evocand inceputurile statiunii Mamaia, importanta ei si "masurile de indreptare ce se propun" pentru…

- Pretios colaborator al cotidianului ZIUA de Constanta, cu zeci de articole intregind oferta publicistica pentru cei pasionati de istoria Dobrogei, mereu onorandu ne cu prezenta la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Dobrogei, a venit randul nostru sa l onoram pe istoricul si universitarul Stoica…