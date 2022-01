Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Fermierilor Romani iși extinde serviciile de consultanța pe care le ofera membrilor sai și lanseaza in premiera pe piața din Romania servicii de consultanța și consiliere privind utilajele agricole, pentru a veni in sprijinul fermierilor. Prin consultanța acordata membrilor, Clubul Fermierilor…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a cerut ca Romania sa prioritizeze in acest proces generarea de capacitati proprii de productie a componentelor necesare proiectelor pentru producerea energiei din surse regenerabile. Aceasta abordare va genera atat beneficii economice, prin dezvoltarea sustenabila, pe…

- Clubul sportiv Victoria Carei din subordinea Primariei Carei are nevoie de director. Postul este scos la concurs fara prea multa mediatizare. Viitorul director trebuie sa aiba neaparat 7 ani vechime in munca dar nu se specifica in ce fel de munca. Probabil e cu dedicație postul. Se cer și studii superioare…

- Cinci automobile de lux, complet avariate, care urmau sa fie introduse in țara, au fost descoperite de polițiști in Portul Constanța și confiscate, intrucat legea nu permite inmatricularea lor in Romania sau vanzarea pieselor acestora, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, transmis sambata.…

- Regiunea Dobrogea din Romania are toate premisele pentru a deveni un pol de dezvoltare a hidrogenului curat, arata o analiza a asociației Energy Policy Group (EPG), think-tank specializat in politici energetice și climatice. Asociația se bazeaza pe potențialul de producere a hidrogenului din…

- Procurorii DIICOT au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a 8 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup organizat, trafic de droguri de mare risc si trafic internațional de droguri de mare risc, in cazul cantitații record de aproape o tona și jumatate…

- “NEPI Residential, noua divizie de rezidential a grupului NEPI Rockcastle, investitor si dezvoltator de centre comerciale din Europa Centrala si de Est, anunta obtinerea autorizatiei de construire si inceperea lucrarilor la Vulcan Residence, cel mai nou complex de apartamente din zona 13 Septembrie,…

- Planul Green Deal al Uniunii Europene poate fi o oportunitate pentru Romania de a-si dezvolta portul Constanta ca nod european pentru transportul de marfa, a declarat, joi, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), informeaza Agerpres. "De la Suez la Constanta,…