Stiri pe aceeasi tema

- Revolta și neputința. Astfel se poate descrie postarea jurnalistului Alex Dima despre starea de fapt din Romania. Guvernanții sunt inconștienți și indiferenți și tratateaza cu superficialitate numarul in creștere de infecții cu coronavirus. „M-am intors noaptea trecuta din Munchen, alarmat de vestile…

- Gigi Becali si-l doreste pe Cosmin Vatca la FCSB, dupa ce Cristian Balgradean a semnat cu CFR Cluj. Portarul, liber de contract, spune ca ia in considerare oferta, anunța MEDIAFAX.Vatca sustine ca exista un interes in privinta sa din partea FCSB-ului si ia in considerare optiunea de a reveni…

- Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la Bucuresti, avertizeaza Romania sa nu foloseasca tehnologia 5G furnizata de Huawei. Zuckerman spune ca Ericsson, Nokia, Samsung si Qualcomm sunt alternative de incredere la tehnologia chineza.Adrian Zuckerman a amintit ca Huawei a fost pusa sub acuzare,…

- Samsung a prezentat marti seara, in cadrul evenimentului Unpacked 2020, noua serie de smartphone-uri Galaxy S20. Seria Galaxy S20 va fi compusa din trei modele: Galaxy S20, Galaxy S20+ si Galaxy S20 Ultra. Deosebirile principale dintre cele trei sunt la nivel de ecran, camere foto si baterie.…

- Samsung a prezentat noua serie de terminale smartphone Galaxy S20. Prețurile pentru cel mai ieftin model incep de la 900 de euro, in timp ce modelul de top ajunge la 1.550 de euro.Seria Galaxy S20 va fi compusa din trei modele: Galaxy S20, Galaxy S20+ si Galaxy S20 Ultra. Deosebirile principale dintre…

- Turneul preolimpic o ingrijoreaza pe Cristina Neagu. Liderul naționalei de handbal feminin spune ca echipa Romaniei nu este favorita, ea considerand ca pe “tricolore” le apteapta o misiune extrem de dificila in luna martie, informeaza news.ro.“Nu suntem favorite. Mi-as fi dorit sa fi jucat…

- Klaus Iohannis il propune din nou pe Ludovic Orban pentru functia de premier: "Alegerile anticipate sunt prima mea optiune" Presedintele Klaus Iohannis il propune din nou pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru functia de prim-ministru. "Întoarcerea la electorat este soluţia corectă,…

- Huawei a anunțat ca a reușit sa livreze in 2019, 6,9 milioane de smartphone-uri echipate 5G , un numar impresionant daca luam in calcul faptul ca raspandirea rețelelor 5G se afla totuși intr-o faza incipienta la nivel mondial și nu trebuie uitat nici embargoul la care este supusa compania in SUA. In…