Aflat in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, care candideaza din partea PSD pentru un nou mandat, a raspuns reproșurilor aduse de Titu Bojin, care candideaza pentru aceeași funcție din partea ALDE. „Am ramas acolo de unde am pornit acum 20 de ani cand am intrat in politica, n-am incercat […] Articolul Dobra, raspuns pentru Bojin: „CJ Timiș nu are excedent bugetar”. Cum explica eșecul echipei de fotbal ACS Poli a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .