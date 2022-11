Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a finalizat inspectiile inopinate efectuate la cele 10 banci participante la stabilirea ratelor de referinta ROBID/ROBOR. Inspectiile s-au derulat in cadrul investigatiei privind posibile intelegeri intre cele 10 banci pentru fixarea ratei dobanzii ROBOR, la un nivel cat mai ridicat,…

- Pana la mijlocul lunii noiembrie, in Romania, va fi un pic mai cald decat este normal in aceasta perioada a anului, iar cantitațile de precipitații vor fi destul de scazute, potrivit estimarilor facute de meteorologi.Prognoza meteo pentru saptamana 17– 24 octombrieValorile termice vor fi ușor mai ridicate…

- La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, prin urmare creștrea este una considerabila, relateaza Agerpres.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a urcat la 8,17% pe an, de la 8,14% pe an anterior, iar ROBOR la…

- Romania, precum si alte tari ale Uniunii Europene, se confrunta in perioada aceasta cu mai multe provocari in plan economic si Consiliul Investitorilor Straini (FIC) considera ca raspunsurile pentru redresare trebuie sa urmareasca nu doar perioada imediat urmatoare, ci sa pregateasca si economia viitorului.…

- Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a dezvaluit prin ce a trecut in cele 20 de luni pe care le-a petrecut in spatele gratiilor, fiind condamnat pentru evaziune fiscala. Recunoaște ca e posibil sa se intoarca in inchisoare pentru…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut miercuri de la 8,14% la 8.06%. Indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 8,27% la 8,21%. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti ca perioada dobanzilor mici…

- Rețeaua Europeana de Referința privind Bolile Hepatologice (ERN RARE-LIVER) nu confirma cazurile alarmante de hepatita acuta de origine necunoscuta la copii și in alte țari europene, dupa ce incepand din luna aprilie mai multe țari, in special Marea Britanie și Statele Unite, anunțasera mai multe cazuri…

- Ultimele date pozitive privind forta de munca din Statele Unite intaresc teoria ca in septembrie va urma o noua crestere agresiva a ratei dobanzii cheie de catre Rezerva Federala americana, relateaza analistul eToro Bogdan Maioreanu.